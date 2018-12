Premier League, che show Pogba: doppietta! Il Manchester United vince 4-1

Il Chelsea torna a conquistare 3 punti in un derby di Londra lontano da Stamford Bridge dopo aver raccolto solo 2 pareggi e 3 sconfitte nelle precedenti 5 occasioni. La vittima è il Crystal Palace che non riesce a ripetere l'impresa dell'anno scorso contro i Blues e s'inchina alla rete a inizio ripresa di Kanté. Il campione del mondo beneficia al 50' di un lancio illuminante di David Luiz, stoppa il pallone di petto e di sinistro infila un non irreprensibile Guaita. Il Chelsea non soffre molto ma non riesce a chiudere i conti e all'89' Wickham fa scorrere un brivido lungo la schiena di Sarri sparando alto sulla traversa da buona posizione. Il terzo successo esterno consecutivo proietta i Blues nuovamente a -2 dal Tottenham che ieri era scivolato in casa 1-3 contro i Wolves.

IL CITY TORNA A VINCERE - Il Manchester City torna al successo dopo due sconfitte consecutive: i campioni in carica della Premier League hanno sconfitto 3-1 in trasferta il Southampton in una sfida della 20ª giornata. Sblocca David Silva al 10', poi al 37' c'è il pareggio dei padroni di casa con Hojbjerg. Il City però al 45' torna di nuovo in vantaggio con l'autogol di Ward-Prowse e 3' dopo trova il tris con Aguero. Nella ripresa, all'85', i Saints restano anche in 10 per l'espulsione di Hojbjerg. In classifica la squadra di Guardiola torna al secondo posto scavalcando il Tottenham che ieri è stato sconfitto in casa dal Wolverhampton (1-3): ora i Citizens hanno 47 punti a -7 dalla capolista Liverpool e a +2 dagli Spurs di Pochettino. Il Southampton, invece, resta a quota 15 e viene agganciato dal Burnley che nell'altra sfida delle 15.15 della 20ª giornata ha battuto 2-0 il West Ham: decidono la gara i gol di Wood (15') McNeil (34').