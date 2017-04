Arsenal, Wenger: «Sanchez? Impossibile venderlo in Premier League»

LONDRA (Inghilterra) - Arsene Wenger e Alexis Sanchez, l'ultimo capitolo. Tra il manager dell'Arsenal e il Nino Maravilla continuano ad esserci divergenze d'opinione. Se l'attaccante cileno aveva manifestato la sua volontà di rimanere comunque a Londra, anche non con i Gunners, il manager dell'Arsenal ha parlato oggi in conferenza stampa della possibilità che Sanchez possa andar via al termine della stagione. "Sanchez qui è felice e ha il desiderio di trovare un accordo: questo almeno è quello che credo. E credo pure che rinnoverà - dice Wenger -. Tuttavia, non penso che si possa vendere ad un altro club di Premier League, questo è certo. L'obiettivo dell'Arsenal è diventare più forte, non rinforzare le avversarie".

Sanchez, parole d'addio?

MBAPPE'- Wenger ha anche ammesso il suo interesse per Kylian Mbappé, la stellina del Monaco su cui ha messo gli occhi mezza Europa. "Sarebbe da ipocriti negarlo, lo seguiamo - conclude Wenger -, ma credo che il giocatore sia entrato in quella fascia di club che forse hanno un potenziale economico diverso dal nostro".