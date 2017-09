Conte: «Attenta Juventus, questo Napoli fa paura»

TORINO - Chi pensa che la 'saudade' sia un sentimento tipico solamente dei brasiliani non ha ascoltato Antonio Conte, tecnico del Chelsea con cui ha vinto la Premier League al primo colpo nella passata stagione: «Ho nostalgia dell'Italia, è fuori dubbio - ha detto l'ex allenatore di Juventus e Italia ai microfoni di ospite di 'Radio Anch'io Sport' su RadioUno -. Non c'è nella mia testa di rimanere all'estero per tanto tempo. L'Italia è il mio Paese, tornerò, non so fra quanto ma l'obiettivo è quello anche se è stato molto bello vincere con il Chelsea, anche perché l'anno prima le cose non erano andate benissimo e la squadra era arrivata decima in classifica. Vincere al primo tentativo è sempre difficile e per me era la prima esperienza all'estero, mi ha arricchito molto e mi sta migliorando sotto tanti punti di vista. In Italia sei in una zona di comfort come lingua, modo di vivere, abitudini, preparazione e andare all'estero non è semplice. Non è semplice portare la propria idea di calcio, il proprio metodo: devi confrontarti con una lingua diversa e questo comporta uno spreco di energia notevole. Di contro allo stadio trovi un ambiente positivo, c'è un'atmosfera incredibile e i tifosi vengono per vivere un evento, una festa. Al di là del risutlato, conta che il calciatore dia tutto per la maglia, poi retrocessione o no sono pronti ad applaudire».

SCUDETTO E CHAMPIONS - Il manager dei 'Blues' parla poi dl campioinato italiano, partendo dalla novità del Var - che spera sbarchi presto anche nel campionato inglese, per arrivare fino alla corsa scudetto: «Negli ultimi due turni di campionato l'utilizzo della Var è stato fatto nella maniera giusta, senza perdite di tempo e dando dei buoni frutti. Dare correttezza è sempre la cosa migliore. L'Italia sta facendo da apripista per un cambiamento importante e penso che nel futuro ci sarà uniformità ed entrerà in tutti i campionati. Utilizzata nella giusta maniera come si sta facendo adesso in Italia, la trovo positiva. La corsa per il Tricolore? Il Napoli negli ultimi anni sta cercando di dare problemi alla Juventus e vincere il campionato. Sta migliorando molto: lavorando negli anni si riesce a migliorare la propria squadra e aumentare la qualità della rosa. Il Napoli sta operando in questa maniera e sta facendo bene con Sarri». Chiusura sulla Champions League - dove è rivale della Roma in un difficilissimo girone eliminatorio - e sulla Nazionale, che lui ha lasciato dopo l'Europeo del 2016 per andare a Londra e ora teme di non andare a Russia 2018: «Noi favoriti nel gruppo di Champions? La Roma ha tutte le carte in regola per andare avanti. Non penso siamo stati fortunati nel sorteggio: l'Atletico Madrid ha esperienza e una rosa importante. Noi dopo un anno sabbatico siamo tornati con molto entusiasmo. La Roma la conosco benissimo. È una squadra che potrà fare benissimo anche in Champions e dobbiamo prestargli molta attenzione. ?Paura che l'Italia non si qualifichi per i Mondiali? Nessuna, non ho il minimo dubbio. Si andrà agli spareggi e non ci saranno assolutamente problemi».