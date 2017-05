Guardiola: «Il Napoli gioca meglio, ma la Juventus vince»

Per il tecnico del Manchester City, che ha chiuso la Premier al terzo posto, a 15 punti dal Chelsea primo, ci vorranno «decenni» per arrivare ai livelli della Juve twitta

TORINO - Pep Guardiola ha appena chiuso la sua prima stagione alla guida del Manchester City. di fatto senza trofei se non la qualificazione in Champions League grazie al terzo posto finale in Premier League (a 15 punti dal Chelsea campione d'Inghilterra). Interrogato sulle potenzialità di crescita del club dell'Etihad, l'ex tecnico del Barcellona, come riporta il Daily Mirror, ha detto che ci vorranno «decenni» per «competere testa a testa contro i più grandi club d'Europa come Juventus, Real Madrid, Barcellona, Bayern Monaco».

PREMIER LEAGUE 2016/2017, ARSENAL FUORI DALLA CHAMPIONS

BEL GIOCO - Nella conferenza stampa a margina dell'ultima gara di campionato, il manager spagnolo ha parlato anche di un tema a lui caro, ossia quello del gioco, anzi del bel gioco. Parlando del Tottenham, arrivato secondo dietro Antonio Conte pur avendo mostrato un gioco più fluido, Guardiola ha dichiarato: «Capita. Anche il Napoli gioca il miglior calcio in Italia ma non ha vinto. Poche squadra giocano meglio del Napoli, ma in Italia ha vinto la Juve».