Pogba è il re dei pali. L'ironia dei tifosi del Manchester United

TORINO - Scusi, chi ha fatto palo? Se Fantozzi vivesse in Inghilterra non avrebbe bisogno di domandarlo. Molto probabilmente la risposta sarebbe Paul Pogba. Il giocatore del Manchester United ieri, durante il match di EFL Cup contro l'Hull, ha colpito il settimo (sì, il settimo) legno stagionale. Una punizione perfetta (quasi), con il portiere fermo a guardare, già pronto a disperarsi. E invece... Il Sun racconta che ormai i tifosi stentano a credere alla sfortuna del francese. E su Twitter commentano tra l'ironico e lo sconsolato: «I legni dell'Old Trafford sono ancora arrabbiati con lui», scrive un fan. Un altro invece commenta: «Ma Pogba è venuto in Inghilterra per partecipare alla sfida delle traverse?». Altri empatizzano: «Mi sento triste per lui». C'è poi chi non ne può più: «Sono certo che abbia colpito almeno un legno in ogni partita che ha giocato. Con una mira leggermente migliore avrebbe segnato tantissimi gol».

VIA DALLA JUVE, POCA FORTUNA - Quasi una maledizione, insomma. Dopo che il centrocampista ha lasciato la Juve la scorsa estate, la dea bendata sembra non averlo seguito in Inghilterra. Con grande disappunto dei tifosi dei Red Devils, che provengono da stagioni non esaltanti e che quest'anno con Mourinho, Ibra e Paul puntano a qualche rivincita. Pali permettendo.

VIDEO: GLI SCARIPINI MIMETICI