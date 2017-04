Mondiali Fifa Under 20: Bentancur convocato dall'Uruguay

Il giovane uruguaiano, neo-acquisto della Juventus, è nella lista della nazionale Celeste di categoria per la competizione che si disputerà in Corea del Sud twitta

TORINO - Rodrigo Bentancur è stato convocato dall'Uruguay per il Mondiale Under 20 che si disputeranno in Corea del Sud dal 20 maggio all'11 giugno 2017. Il giovane centrocampista, neo-acquisto della Juventus (attualmente però al Boca Juniors, in cui resterà fino all'estate), guiderà quindi anche nella Coppa del Mondo Fifa U-20 la rappresentativa Celeste di categoria, con cui solo poche settimane fa ha vinto il torneo Sudamericano. Ad ufficializzare la convocazione di Bentancur è stato l'account Twitter ufficiale della Nazionale uruguaiana.

BENTANCUR: "SI' AL MONDIALE SUB 20, MA DOPO IL SUPERCLASICO"

#Sub20 | Plantel de @Uruguay para el Mundial de Corea del Sur 2017. pic.twitter.com/nOxgpB4SPi — Selección Uruguaya (@Uruguay) 25 aprile 2017



SFIDERA' L'ITALIA - Ai Mondiali Under 20 in Corea del Sud l'Uruguay di Bentancur è inserito nel gruppo D, in cui sarà diretto rivale proprio all'Italia. A completare il girone saranno Giappone e Sudafrica. Ad aprire il torneo delle due nazionali U-20 sarà proprio la sfida Italia-Uruguay, che si disputerà il 21 maggio (ore 20.00 locali) a Suwon.

MONDIALE FIFA U-20 2017: GIRONI E CALENDARIO