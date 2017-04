Furia Felipe Melo: «Mi ha chiamato scimmia, forse la moglie lo ha tradito con un nero»

TORINO - «Mi ha chiamato scimmia per tutta la durata della partita. Forse la moglie lo ha tradito con un nero». Felipe Melo è un fiume in piena. L’ex centrocampista dell’Inter, adesso in forza al Palmeiras, ha accusato in zona mista Gaston Rodriguez del Peñarol dopo l’incontro di Copa Libertadores terminato 3-2 in favore dei brasiliani. «Non lo denuncerò perché fa parte del calcio, ma questa non deve essere una scusa. Dio mi ha rigenerato e adesso ho più autocontrollo altrimenti gli avrei dato un pugno in faccia». Felipe Melo ha poi fatto sapere di aver parlato con il “rivale”, che si è prontamente scusato per lo spiacevole episodio.

SENHORAS E SENHORES



AQUI ESTÁ A MITAGEM NÍVEL INFINITO DO FELIPE MELO pic.twitter.com/aUalYtGIYJ — PalmeirasDaDepressão (@deprepalmeiras) 13 aprile 2017

