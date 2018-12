Coppa Libertadores, domenica River-Boca ma è ancora caos

TORINO - Giocare a Madrid la finale di Coppa Libertadores River Plate-Boca Juniors (partita in programma alle 20:30 domenica), rinviata a causa degli episodi di violenza allo stadio Monumental , rimarrà come una «enorme vergogna per il calcio argentino». Lo ha detto il presidente del River Rodolfo D'Onofrio nel corso di una intervista al quotidiano spagnolo El Pais. «Sarà ricordata come una vergogna, una grande vergogna per il calcio argentino. È incredibile», ha aggiunto. «Il River è una vittima, abbiamo impedito a 66.000 tifosi, persone provenienti da tutta l'Argentina e del mondo, di vedere questa finale, e ora abbiamo portato lo spettacolo a 10.000 km di distanza. I tifosi del River sono stati privati della loro partita», ha insistito D'Onofrio.

Secondo il presidente dei Milionarios, gli atti di violenza sono dovuti ad una minoranza di ultras, «40 o 50 delinquenti». D'Onofrio ha quindi invitato le autorità argentine a porre fine a questo fenomeno dei 'Barras Bravas', gruppi ultras temuti dagli stessi club. «Dobbiamo avere la necessaria sicurezza. Se io dichiaro pubblicamente che non voglio che entrino nello stadio minacciano di morte mia figlia, mia moglie e la mia famiglia», ha dichiarato ancora il presidente del River aggiungendo di essere stato minacciato di morte anche da «200-250 tifosi del Boca». «La cosa più vergognosa è che abbiamo un problema in Argentina: com'è possibile che nel nostro paese non possiamo giocare un River-Boca?».

RICORSO BOCA - Domenica la finale di ritorno al Santiago Bernabeu di Madrid, ma al di là del risultato che maturerà sul campo, la Libertadores 2018 potrebbe comunque essere assegnata a tavolino. Il Boca Juniors, infatti, dopo il no della Conmebol al ricorso in cui gli xeneizes chiedevano la vittoria del match non disputato al Monumental, e quindi l'assegnazione della Champions sudamericana, sono pronti a ricorrere al Tas di Losanna, ma è chiaro che molto dipenderà dal risultato di domenica sera quando le due squadre torneranno in campo per disputare la finale di ritorno dopo il 2-2 dell'andata alla Bombonera.