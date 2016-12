Inter, Kondogbia verso l'addio

MILANO - Stefano Pioli ha disposizione 29 giocatori, troppi per un club come l'Inter che sino al termine della stagione dovrà gareggiare per una sola competizione: ecco perché il ds Ausilio sta cercando di sfoltire la rosa il più possibile, così da permettere al nuovo tecnico di poter lavorare con un gruppo ristretto. Il principale indiziato a lasciare Milano è Geoffry Kondogbia, pagato 40 milioni di euro (bonus compresi), ma unico elemento da cui si potrebbe riuscire a monetizzare.



GLI OCCHI DEL CHELSEA - Antonio Conte ha voluto che gli osservatori del Chelsea studiassero da vicino l'evoluzione di Kondogbia: con l'arrivo di Pioli all'Inter, il centrocampista è tornato a giocare con maggiore continuità (è sceso in campo quattro volte su sei gare di campionato). L'idea del ds Ausilio sarebbe quella di ottenere almeno 20 milioni di euro dalla cessione del francese, riuscendo a evitare così una clamorosa minusvalenza (ne servirebbero circa 30 per azzerrare l'investimento). Non c'è solo Kondogbia in lista di sbarco: l'Inter sta valutando eventuali soluzioni in uscita anche per Rodrigo Palacio (possibile il suo ritorno al Boca Juniors) e per uno tra Marco Andreolli (appena 90' in Europa League) e Danilo D'Ambrosio (unico terzino ad avere alcune richieste sul mercato).



NIENTE CENTRALE - Con l'arretramento di Gary Medel al centro della difesa, l'Inter ha deciso di non effettuare investimento in quel settore: una volta che il cileno sarà rientrato dall'infortunio, Stefano Pioli conta di utilizzarlo titolare al fianco di Miranda, con Murillo e Ranocchia che andrebbero a completare il reparto.