Preziosi in pressing sulla Juventus: il Genoa insiste per il prestito di Hernanes

TORINO - Per un Rincon che “entra”, ci sarà un Hernanes che “uscirà”. Seppur Juventus e Genoa abbiano deciso di dividere le due operazioni, con molta probabilità i due giocatori si scambieranno i rispettivi armadietti di Vinovo e Pegli. Il venezuelano ieri ha vissuto la prima giornata da bianconero, con tanto di visite mediche al J Medical, mentre il brasiliano non si muoverà prima di Capodanno: bianconeri e rossoblù hanno rimandato il discorso al 2-3 gennaio. La pista resta calda e si continua a lavorare sul prestito con diritto di riscatto. Una formula che consentirebbe ai campioni d’Italia di liberare una casella della rosa e ai liguri di sostituire Rincon per l’immediato rimandando all’estate un eventuale acquisto. Il Profeta, a un passo dal Genoa già a fine agosto (fu bloccato soltanto dal mancato sbarco di Witsel a Torino), è considerato una prima scelta da Preziosi, che ha ribadito più volte negli ultimi tempi come «Hernanes sarebbe il giocatore in grado di farci fare il salto di qualità». Sull’ex Lazio e Inter resta vigile anche il Valencia di Cesare Prandelli. Non c’è soltanto Hernanes a movimentare le uscite dei campioni d’Italia. Mandragora e Thiam (da inizio stagione al Paok Salonicco) sono diretti al Pescara e per Simone Zaza - al momento a tutti gli effetti un giocatore bianconero - si sta valutando la soluzione ottimale per tutti. Il giocatore vuole lasciare il West Ham e l’Inghilterra, ma i dirigenti juventini ovviamente non vogliono rimetterci soldi, dal momento che l’accordo con i londinesi prevede un riscatto obbligatorio fissato in 20 milioni al raggiungimento delle quattordici presenze. All’ex Sassuolo ne mancano appena 3. La Juventus è disponibile ad avvallare un nuovo prestito (Valencia, Milan) a patto di garantirsi un riscatto estivo alle stesse cifre.

Tutto sul Genoa