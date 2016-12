Jesé: è sfida tra Milan e Roma

MILANO - Amici-nemici? Il mercato di gennaio potrebbe riservare un succoso incrocio fra due dirigenti che per ventitré anni hanno lavorato fianco a fianco e che nelle prossime settimane potrebbero sfidarsi su un comune obiettivo come lo spagnolo Jesé Rodríguez Ruiz, meglio noto come Jesé, attaccante esterno ex Real Madrid che in questa stagione sta faticando parecchio a mettersi in mostra nel Psg, nonostante il club francese abbia investito su di lui l'estate scorsa una cifra molto importante (25 milioni). Jesé lascerà Parigi a gennaio, molto probabilmente in prestito e Adriano Galliani e Umberto Gandini, rispettivamente ad di Milan e Roma, sono pronti a sfidare Liverpool e Las Palmas per accaparrarselo.

IL TERZO INCOMODO - Il giocatore - 14 presenze, quasi tutte da subentrante, e 2 gol -, originario delle Canarie, da settimane accarezza l'idea di trasferirsi nella squadra del suo cuore, operazione che sembrava scontata, ma nelle ultime ore Miguel Angel Ramirez, presidente del Las Palmas, si è tirato indietro: «Jesé è un gran calciatore, vuole venire da noi, ma è del Psg e ha uno stipendio all'altezza del suo livello, molto alto (3.5 milioni, ndr). Anche Liverpool, Milan e Roma lo vogliono e son pronte a pagargli l'ingaggio nella sua totalità - ha rivelato a "Las Provincias" - Noi non possiamo permettercelo, siamo in svantaggio rispetto a loro, non vogliamo creare false speranze». Dichiarazione che ovviamente ha (ri)acceso i radar di Milan e Roma, interessate da tempo al giocatore, ma finora nelle retrovie, convinte dell'approdo del giocatore al Las Palmas. Il Milan fin dall'estate scorsa è alla ricerca di un attaccante esterno che completi l'organico e che permetta a Montella di avere un'arma in più (il tecnico aveva chiesto, invano, Cuadrado e Pjaca); la Roma sta sfogliando la margherita per trovare un vice-Salah visto che l'egiziano salterà l'inizio del 2017 per la Coppa d'Africa. L'opportunità di arrivare a Jesé in prestito, è un'occasione da non sprecare e per questo sia Galliani che Gandini sono pronti a fare la propria mossa.

