Galeone: «Il ciclo di Allegri alla Juve è finito»

TORINO - «Il ciclo di Allegri alla Juve è finito». E poi: «Mi auguro un suo futuro in Premier League, dopo aver vinto un altro scudetto però». Galeone non poteva essere più diretto di così. L'ex allenatore del Pescara, maestro del tecnico campione d'Italia, non ha dubbi su cosa farà "domani" Max: «Secondo me il suo ciclo a Torino è finito. L'Arsenal potrebbe rappresentare la sfida giusta per lui, per il suo bene, subentrando a Wenger in una squadra che non vince da tempo. Anche il Tottenham o il Liverpool sarebbero il top per lui». Nell'intervista rilasciata a Radio Sportiva, Galeone prende come esempio Conte: «Ma anche Ranieri o addirittura Di Matteo. L'Inghilterra sarebbe un obiettivo molto interessante per la carriera di Allegri. O magari la Nazionale».

IL PRIMO ALLENAMENTO DI RINCON CON LA JUVE