Grimaldo e Lirola, la Juve sui nuovi Alex Sandro

TORINO - A gennaio non sono previsti colpi di scena: nonostante infortuni e parabole discendenti di alcuni interpreti, la Juve non dovrebbe intervenire sul mercato per rinforzare la batteria degli esterni. In vista della prossima stagione, però, il discorso è destinato a cambiare. Alex Sandro a parte, infatti, la carta di identità dei vari Dani Alves, Lichtsteiner ed Evra parla chiaro a proposito della necessità di ringiovanire e rinfrescare le fasce basse bianconere. In particolar modo, proprio la parabola discendente ormai intrapresa da questi ultimi due parla di una Juve con la necessità di avere non solo nuove alternative ma degli autentici titolari aggiunti di prospettiva. A destra come a sinistra, insomma, servirebbero o per meglio dire serviranno dei nuovi Alex Sandro.

Si parla spagnolo Proprio per quel che riguarda la fascia sinistra, ancora una volta in Portogallo sembra essere stato individuato il profilo ideale per raccogliere l'eredità di Evra e studiare all'ombra del brasiliano ex Porto. L'esterno mancino giusto risponderebbe al nome di Alejandro Grimaldo del Benfica. Spagnolo, classe '95, scuola Barcellona, Grimaldo è uno di quei giocatori in grado di poter fare tutta la fascia sinistra proprio come Alex Sandro: strepitoso il suo avvio di stagione, poi un infortunio ne ha rallentato l'esplosione ma rimane lui il terzino sinistro che più ha convinto fin qui. Mentre si segue sempre da vicino l'evoluzione di mercato di pallini mai passati di moda come Darmian e De Sciglio, ideali per il processo di italianizzazione della Juve e per la capacità di saper giocare sia a destra che a sinistra, l'eredità di Lichtsteiner potrebbe infine essere raccolta da un talento in rampa di lancio già di proprietà della Juve: si tratta di Pol Lirola, spagnolo classe '97 ora in prestito al Sassuolo dopo un anno e mezzo di Primavera bianconera.

