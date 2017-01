Inter, fatta per Gagliardini. Juventus, niente sorpasso

MILANO - L'Inter anticipa la Juventus per Gagliardini. È fatta, manca soltanto l'accordo con il calciatore dell'Atalanta. Il centrocampista che seguiva anche Marotta, è il primo acquisto di gennaio per l'Inter di Pioli. Intesa trovata tra Ausilio e l'Atalanta sulla base di 25 milioni: tra le sorprese del girone d'andata, Gagliardini arriverà a Milano in prestito oneroso con diritto di riscatto. L'Inter era in vantaggio sul giocatore, alla Juventus quindi non è riuscito il sorpasso come con la Roma per Rincon.



UNO DEI PROTAGONISTI - Gagliardini, quest'anno, è stato tra i protagonisti della risalita dell'Atalanta dalle ultime posizioni in classifica fino alla zona coppe. Per il 22enne 13 presenze e due gol (a Genoa e Sassuolo). Il centrocampista raggiungerà presto la squadra, probabilmente già nel mini ritiro di Marbella.