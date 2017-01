Ajeti resta al Toro: che bella sfida con Mihajlovic!

TORINO - Il Toro è da questa estate in cerca di un difensore di qualità, in grado di puntellare il reparto arretrato, e con la partenza di Bovo alla volta di Pescara Sinisa Mihjlovic necessita al più presto di un rinforzo. In rosa però c’è anche chi scalpita in attesa di dimostrare il proprio valore, convinto di poter essere l’uomo giusto al posto giusto. E’ il caso di Arlind Ajeti, che fin qui ha avuto spazio solo in Coppa Italia, e nei 120 minuti disputati contro il Pisa non ha certo avuto grandi occasioni di mettersi in mostra, con i toscani in inferiorità numerica per buona parte della gara. L’albanese, giunto in estate a parametro zero dopo sei mesi più che positivi a Frosinone, era reduce da un ottimo Europeo disputato agli ordini di Gianni De Biasi. Nelle due partite disputate in Francia la porta di Berisha è rimasta inviolata, sia nella storica vittoria con la Romania, sia contro i padroni di casa, che solo con la sua uscita dal campo per infortunio, a cinque minuti dalla fine, hanno trovato i gol che hanno evitato un clamoroso passo falso. Per questo l’approdo in granata era stato accolto con ottimismo dai tifosi, che prima di vederlo lasciare Torino sperano gli sia concessa una chance.

