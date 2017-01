Gagliardini-Inter, è corsa contro il tempo per Udine

MILANO - E' una corsa contro il tempo per vedere Roberto Gagliardini in campo domenica a Udine. E' vero, mancano cinque giorni al match con cui l'Inter aprirà il 2017 (alle 12.30), ma al momento non c'è ancora l'ufficialità del trasferimento del centrocampista bergamasco e dunque si riducono le chance di Stefano Pioli di poterlo avere già a disposizione per la gara contro i friulani. Considerando anche che l'Inter fino a venerdì sarà in ritiro in Spagna, è evidente come già oggi sia una dead-line importante per vedere Gagliardini in campo già domenica fra i titolari, visto che per scalzare Kondogbia (ottimo con la Lazio prima di Natale), Pioli avrebbe bisogno di vederlo in allenamento almeno un paio di volte. Invece devono essere superate le ultime questioni burocratiche che non hanno ancora permesso di definire i dettagli del contratto sia fra Inter e Atalanta che fra club nerazzurro ed entourage del giocatore (l'agente aspetta ancora una chiamata, ma non avrebbe problemi a raggiungere Ausilio a Marbella). Dopodiché Gagliardini dovrà svolgere le visite mediche all'Humanitas di Rozzano, firmare il contratto e mettersi in volo per Marbella. Insomma, i tempi stringono. Più semplice pensare che il giocatore si aggreghi alla squadra direttamente sabato a Udine, ma a quel punto inizierebbe ovviamente dalla panchina, anche perché nessuno in casa Inter vuole subito aggiungere pressioni su un ragazzo che già dovrà convivere con una valutazione di mercato importante (dopo Udine, l'Inter giocherà due volte a San Siro, il 14 in campionato col Chievo e il 17 in Coppa Italia col Bologna).

Affare da trenta milioni Che l’affare vada in porto, infatti, non è in discussione. Al di là dei dettagli finali, Inter e Atalanta hanno trovato un’intesa per un prestito oneroso con diritto di riscatto che porterà nelle casse del club del presidente Percassi un totale fra i 28 e i 30 milioni (ci sono anche dei bonus). Gagliardini firmerà un accordo di cinque anni e andrà a guadagnare 1.5 milioni a stagione (la metà da qui al 30 giugno). Ieri il centrocampista bergamasco era ovviamente ancora a Zingonia dove si è allenato agli ordini di Gasperini insieme ai compagni atalantini. Uscendo dal centro sportivo ha pure scherzato con chi era presente davanti alle telecamere di Premium: «Se sarò qui anche domani? Certo, mica muoio». Il diretto interessato, dunque, a differenza di altre vicende che hanno acceso il mercato in passato, non è nervoso, sa che il suo futuro prossimo sarà all’Inter e attende con tranquillità la telefonata che gli dirà di recarsi a Milano.