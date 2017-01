La Juventus passa in pole position per Orsolini

TORINO - Un vertice a Milano, una chiacchierata e la Juventus è balzata in pole position per Riccardo Orsolini, 19enne attaccante rivelazione dell’Ascoli (4 gol). Il ds Fabio Paratici ieri ha incontrato il collega Cristiano Giaretta. Summit positivo per quello che, ora come ora, è un giovane nel mirino di mezza serie A (Napoli, Atalanta, Inter). La Juventus si è portata in vantaggio (il ragazzo potrebbe anche restare a Ascoli fino a fine stagione), ma non va esclusa una operazione in sinergia con l’Atalanta. A quel punto Orsolini si trasferirebbe immediatamente a Bergamo.

