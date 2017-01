Evra al Manchester United? La Juve punta su De Sciglio

TORINO - Come anticipato ieri, il Manchester United pensa seriamente a un clamoroso ritorno di Evra. E allora, la Juve, sta pensando di correre ai ripari per non farsi trovare scoperta in una zona decisiva del campo. Marotta e Paratici hanno rispolverato i loro appunti, trovando in cima alla lista delle occasioni De Sciglio. Sulle pagine di Tuttosport si parla di questa novità di mercato i per la fascia sinistra. E' l'esterno del Milan l'uomo con maggiori possibilità di sbarcare a Torino nel caso in cui il francese dovesse tornare in Premier. La dirigenza bianconera ha anche la carta per convincere Galliani e Montella: Simone Zaza.

