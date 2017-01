Sanchez via? Stampa UK: «Arsenal teme di perderlo»

ROMA - Ora l'Arsenal teme di perdere Alexis Sanchez. Gli effetti della gara col Bournemouth, pareggiata con grande tenacia per 3-3 dopo che al 70' il risultato dava i Gunners sotto per 3-0, hanno lasciato solchi profondi nello spogliatoio di Arsene Wenger. Il più sofferente sembra, appunto, il talento cileno, che alla fine della gara di Bournemouth ha avuto pubblicamente un crollo di tensione, arrabbiandosi dopo il triplice fischio sia con l'arbitro Michael Oliver, che aveva interrotto l''ultimo possibile attacco dell'Arsenal, e sia con i suoi compagni di squadra colpevoli di una cattiva gestione di quell'ultimo pallone.

CONTRATTO - Questi ennesimi punti persi nella rincorsa a un vertice della Premier League, ancora occupato dal Chelsea di Conte, sempre lontano, hanno innervosito e in qualche modo intristito Sanchez, che alla rabbia del dopo-partita ha palesato una certa insofferenza interpretabile, secondo quanto riporta il Daily Mail, per voglia di cambiare aria. La situazione contrattuale vede il calciatore in scadenza nell'estate 2018, ed i prossimi 12 mesi saranno quindi fondamentali per l''Arsenal nel provare a fargli firmare un nuovo contratto per non perderlo a zero.

Una trattativa lunga, per altro non l'unica a cui dovrà dedicarsi il manager francese dell'Emirates Stadium, visto che anche Ozil avrebbe chiesto di ritoccare il suo contratto e rivedere in alto il suo stipendio.