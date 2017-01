Zaza, il Valencia ci riprova: contatti con la Juventus

ROMA - La storia tra Simone Zaza e il Valencia, che sembrava ormai non dovesse nascere più, forse ha ancora qualche possibilità di vedere la luce. L'arrivo in Spagna dell'attaccante proveniente dal West Ham ma di proprietà della Juventus, dato quasi per fatto negli ultimi giorni del 2016 e poi saltato nel caos che ha portato alle dimissioni di Cesare Prandelli, non è infatti una possibilità del tutto chiusa. Ad affermarlo è Sky Sport, riportando di un incontro a Milano fra il direttore sportivo del Valencia, Jesus Garcia Pitarch, ed esponenti della Juve.

BYE BYE BILIC - Intanto si è definitivamente chiusa la parentesi inglese di Zaza, proveniente come detto da 6 mesi difficili in Premier League con un West Ham in cui non ha praticamente mai trovato spazio, scaricato "ufficialmente" proprio oggi in conferenza stampa dall'allenatore croato degli Hammers, Bilic: "Volevamo fortemente questo giocatore con noi. Siamo riusciti a prenderelo in estate ma a causa delle circostanze che conoscete, la sua storia con il West Ham è finita".