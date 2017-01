Genoa, Morosini arriva a titolo definitivo dal Brescia

GENOVA - Il Grifone comunicato ufficialmente l'arrivo del giocatore a titolo definitivo, dal Brescia. Nato nel 1995, Morosini ha mosso i primi passi nel settore giovanile dell'Inter e dell'Albinoleffe, per poi passare al Brescia, dove ha debuttato in prima squadra nel 2014, per collezionare circa 80 presenze e 14 reti. Nel pomeriggio di oggi la presentazione ufficiale.

IL COMUNICATO - "Il Genoa Cricket and Football Club comunica di aver perfezionato da Brescia Calcio l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Leonardo Morosini (175×70, maglia n° 32). Il giocatore è stato sottoposto nei giorni scorsi alle visite mediche presso l’Istituto Il Baluardo e ha effettuato i primi allenamenti con i nuovi compagni. La presentazione ai media è fissata oggi alle ore 17 presso la sala stampa del Centro Sportivo Signorini".

