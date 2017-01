Il Torino non molla Parigini: niente cessione. L'Hellas in pole per il prestito

TORINO - Non c'è solo la prima squadra nei pensieri del Torino, che in questo mercato invernale sta monitorando anche la situazione dei giovani mandati in prestito a farsi le ossa. In alcuni casi si tratta di veri e propri 'gioiellini' su cui il club granata ha investito, convinto delle loro potenzialità. Uno di questi è Vittorio Parigini da Moncalieri, che nel Toro è cresciuto, attaccante esterno stabilmente nel giro della Under 21 di Gigi Di Biagio e convocato anche da Ventura a novembre per uno stage con la nazionale maggiore. Già protagonista a 17 anni tra i cadetti con la Juve Stabia nella stagione 2013/14 e poi titolare inamovibile nelle due successive (sempre in B) con il Perugia, quest'anno è rientrato alla base per essere girato in prestito questa volta in A, al Chievo. Agli ordini di Maran però non ha trovato lo spazio che si attendeva, impiegato appena 5 volte tra campionato e Coppa Italia.

IN CERCA DI SPAZIO - Un problema per un talento che ha bisogno di giocare per crescere, tanto che il Torino sta cercando per lui una nuova sistemazione e il viaggio non dovrebbe essere poi così lungo. L'azzurrino infatti dovrebbe rimanere nella città di Romeo e Giulietta, per indossare però la maglia dell'Hellas che, fresco di retrocessione, sta cercando l'immediata risalita in Serie A. Una Serie A in cui Parigini avrebbe potuto continuare a giocare nel Bologna e nel Sassuolo, che su di lui hanno fatto più di un pensierino per acquistarne però l'intero cartellino (gli emiliani probabilmente in collaborazione con la Juventus che in passato aveva sondato il terreno). Una formula immediatamente rifiutata dal Toro, che sul suo gioiellino crede ancora e non ha alcuna intenzione di mollarlo.

Tutto sul Torino

Tutto sul calciomercato