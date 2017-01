«Asamoah non si muove dalla Juventus»

TORINO - Una buona notizia per i tifosi della Juventus e per l'allenatore Max Allegri: Kwadwo Asamoah non si muoverà da Torino e non solo perché non è stato convocato dal Ghana per l'imminente Coppa d'Africa, ma perché in questa sessione di mercato non sarà ceduto. Ad affermarlo è stato l'agente del calciatore, che avrà un peso ancora maggiore nella rosa se davvero Evra dovesse partire per tornare al Manchester United. «Offerte per Asamoah? No, Kwadwo rimane alla Juventus sicuramente», ha affermato su Sportitalia (nel corso di 'Speciale calciomercato') l'agente Edoardo Crnjar.