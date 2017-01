Zaza: c’è anche il Villarreal. Juve-Orsolini: domani si fa

TORINO Il caos a Valencia non si attenua, anzi... L’interesse per Simone Zaza aveva resistito alle dimissioni di Cesare Prandelli, ma ieri ha fatto un passo indietro anche il direttore sportivo Jesus Garcia Pitarch, l’uomo che giovedì aveva trovato un accordo di massima con la Juventus. In Spagna sostengono che il centravanti del West Ham - ma di proprietà dei campioni d’Italia - potrebbe restare comunque un obiettivo del club del Mestalla, ma vista la situazione non stupirebbe se fosse Zaza a guardare altrove. Qualche dubbio, in realtà, l’ex bianconero lo aveva già e i ribaltoni continui del Valencia non fanno che aumentare lo scetticismo. Ma il futuro di Zaza potrebbe essere comunque in Spagna. Per l’azzurro si è fatto sotto il Villarreal, che della Liga è una delle formazioni più italiane. Il sottomarino giallo è una colonia tricolore: da Daniele Bonera a Roberto Soriano fino a Nicola Sansone, che di Zaza è stato compagno al Sassuolo. Senza dimenticare l’ex milanista Pato, che può considersi un italiano d’adozione. Presenze tutt’altro che marginali per un giocatore come Zaza che, dopo le difficoltà riscontrate in Inghilterra, vorrebbe ripartire dalla serie A o quantomeno da un club straniero un po’ italiano. Motivi che rilanciano le quotazioni del Villarreal, segnalato in sorpasso sul Valencia. Da fonti spagnole filtra anche un interesse dell’Atletico Madrid. Ma occhio pure alle piste italiane (Milan e Fiorentina). I bianconeri puntano a cedere Zaza in prestito con riscatto obbligatorio a quota 20 milioni.

Orsolini, si chiude In attesa di trovare una sistemazione per l’ex Sassuolo, la Juventus domani è pronta a chiudere per Riccardo Orsolini. In programma un nuovo incontro con l’Ascoli per il 19enne attaccante esterno rivelazione della B.

