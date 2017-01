Galliani rientra oggi, il  Milan chiude per Storari

MILANO Il mercato del Milan continua ad essere legato ai principi della condivisione tra l'attuale dirigenza e quella futura e, soprattutto, al a quello dell'austerity, dove il bilancio finale tra entrate ed uscite dovrà far segnare la parità. Adriano Galliani rientra oggi dal Brasile, dove ha trascorso le festività natalizie, e prenderà subito in mano le situazioni ancora aperte come quella relativa allo scambio di portieri con il Cagliari che vedrà come protagonisti Marco Storari e Gabriel, con quest'ultimo che oggi potrebbe vivere la sua ultima partita della stagione in rossonero per approdare in Sardegna al posto proprio di Storari che, invece, farà il percorso inverso. Galliani e Giulini ne parleranno allo stadio e già nel corso della prossima settimana ci potrà essere la definizione dell'affare. Anche per quel che riguarda il passaggio di Leonel Vangioni (non convocato per la partita di oggi con il Cagliari) e Rodrigo Ely al Siviglia saranno giornate calde, con i due che potrebbero raggiungere la squadra di Sampaoli a breve. Per il match di questa sera, forfait di Kucka che non ha smaltito il problema al ginocchio. Al suo posto Pasalic con Locatelli e Bonaventura mentre in attacco ci sarà il trio composto da Suso, Bacca e Niang.

La richiesta Ma non di sole uscite dovrebbe esser fatto il mercato rossonero. Vincenzo Montella, in conferenza stampa, ha fatto capire di volere un rinforzo: «Se ci saranno opportunità che ci piaceranno e che rispettino i nostri parametri economici - dice l’allenatore milanista - saremo lieti di migliorare la squadra. Se non dovesse essere saremo contenti di rimanere così, anche perché abbiamo trovato un equilibrio di gruppo importante». Il ruolo nel quale intervenire è quello dell’esterno d’attacco ed il nome di Gerard Deulofeu è sempre in cima alla lista. Il catalano, dopo oltre un mese, ieri è stato mandato in campo da Koeman nella sconfitta dell’Everton, per 2-1, contro il Leicester entrando nell’azione del gol di Lukaku, fornendo al belga l’assist vincente.

