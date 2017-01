Evra non convocato, «Manchester United o Cina?»

TORINO - I rumors di mercato lo vogliono un giorno in un club e il giorno dopo in un altro. Allegri ha deciso di non convocarlo per la sfida contro il Bologna, ma è difficile che l'animo di un professionista del calibro di Evra possa essere sconvolto da semplici voci, che sotto ci sia qualcosa di più? Dalla Spagna rimbalza la notizia che il Valencia, una delle spasimanti per il terzino bianconero, si sia fatta da parte, colpa delle recenti dimissioni del ds Garcia Pitarch. Il West Ham non è una pista percorribile per Evra che se dovesse lasciare la Juventus lo farebbe solo per il Manchester United, sua ex squadra.

EVRA NON CONVOCATO, LA JUVE IN ANTICIPO SU KOLASINAC

NIENTE E' SICURO - «Non è sicuro che lascerà la Juve. Vedremo cosa succederà nei prossimi gionri» ha detto il manager di Evra, ma tutti gli indizi fanno pensare che il francese lascerà la Torino a gennaio. Resta da capire la destinazione. La soluzione più ovvia è il Manchester United che per lui avrebbe pronto anche un ruolo da dirigente dopo aver attaccato gli scarpini al chiodo, ma in queste ore si fa sempre più insistente la pista cinese.

ZAZA C'E' ANCHE IL VILLARREAL