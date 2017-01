Gasperini: «Gagliardini-Inter? E' solo questione di dettagli»

VERONA - Gasperini vince ancora e chiarisce la situazione del mercato in merito a Gagliadini, in panchina e a un passo dall'Inter. "Non è che ci troviamo di fronte ad una trattativa, qui c'è sicuramente un accordo che è stato fatto, poi va redatto con un contratto, credo che sia solo questione di qualche giorno - dice a Sky Sport - E' chiaro che tutto dipende dall'Inter e non dall'Atalanta. L'intenzione era quella di non mandar via nemmeno Gagliardini, fino a giugno l'intenzione era quella di non mandare via più nessuno, poi è chiaro che il mercato raggiunge delle cose magari impensabili. C'è stata una crescita di questo ragazzo che è andato oltre ogni aspettativa, poi su questo la società ha ragionato e ha avuto la possibilità di organizzare il proprio futuro in modo diverso e quindi adesso vedremo quello che succederà"

GRANDE GARA - "Se non hai giocatori così bravi è difficile, sono davvero felice oggi, perchè era una partita particolare, poi l'ultima del girone di andata, volevamo un record almeno per quello che riguarda l'Atalanta. Ci siamo riusciti facendo anche una grande partita. C'è un gruppo che ormai gioca con sicurezza, con fiducia. Si è visto anche oggi sul campo di una squadra molto difficile da affrontare, non è mai facile fare gol al Chievo".

