Gagliardini-Inter, affare fatto: domani le visite mediche. 

Per il giovane centrocampista mancano solo le visite mediche. Intanto Gasperini l'ha inserito nei convocati per Juventus-Atalanta di Tim Cup twitta

ROMA - Roberto Gagliardini è ormai vicinissimo all'Inter. La dirigenza interista ha praticamente raggiunto un accordo col club bergamasco sulla base del prestito oneroso a 2 mln di euro con riscatto fissato 20 milioni più bonus. Per l'ufficialità si attendono solo le visite mediche stabilite per la giornata di domani. Intanto l'allenatore atalantino Giampiero Gasperini ha convocato Gagliardini per Juventus-Atalanta, gara di Tim Cup che si disputerà domani sera allo Juventus Stadium, come si legge sul sito dei bergamaschi.

PANCHINA? - Per Gagliardini potrebbe però presentarsi una nuova partita a cui assistere dalla panchina, come accaduto domenica in Serie A nella vittoriosa trasferta dell'Atalanta in casa del Chievo Verona.