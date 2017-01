Jovetic: «Parlo lo spagnolo grazie alle telenovelas»

TORINO - Stefan Jovetic è tornato a sorridere. Siviglia lo ha accolto alla grande, crede nel suo talento ma soprattutto nella sua rinascita. La telenovela del mercato si è finalmente conclusa anche se, proprio dalle telenovelas, Jovetic ha imparato lo spagnolo. Proprio così. L'ex attaccante dell'Inter ha sorpreso i giornalisti, durante la conferenza stampa, con il suo accento quasi perfetto: «Parlo bene lo spagnolo perché ho visto molte soap opera quando ero bambino. In particolare i "Los Serrano"». Ceduto in prestito dall'Inter fino a giugno 2017 (diritto di riscatto fissato a 14 milioni di euro), Stefan ha già fatto dunque un passo avanti eliminando la barriera linguistica. Ora non rimane che quella delle difese avversarie.