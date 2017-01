Il Milan si tuffa su Dahoud, 'pallino' della Juventus

TORINO - Il mercato non chiude mai e la Juventus si adegua. I campioni d'Italia infatti non stanno lavorando solo alle operazioni immediate, legate alla finestra invernale, ma pensano già alla prossima estate. E uno degli obiettivi bianconeri per giugno è Mahmoud Dahoud, 20enne centrocampista del Borussia Mönchengladbach e 'pallino' del direttore sportivo Fabio Paratici. Allo stesso tempo però il calciatore siriano naturalizzato tedesco sarebbe finito sul taccuino dei dirigenti del Milan, che per rinforzare la mediana alla fine di questa stagione pensano anche a Koziello del Nizza (derby con l'Inter). Si profila dunque un duello serrato per mettere le mani sul cartellino di Dahoud ma nella Bundesliga c'è anche l'attaccante gabonese Pierre-Emerick Aubameyang, stella del Borussia Dortmund che resta un sogno della dirigenza rossonera.