Torino, doppia sfida con l'Atalanta per Goldaniga e Hiljemark

TORINO - Si profila una doppia sfida di mercato tra Torino e Atalanta per due giocatori del Palermo: Edoardo Goldaniga e Oscar Hiljemark. Entrambi i club, alla ricerca di rinforzi per la difesa e per il centrocampo, hanno da tempo allacciato i contatti con gli agenti dei due calciatori, e la posizione di classifica del Palermo, nonché una situazione non propriamente florida dal punto di vista finanziario, potrebbero aprire ad una cessione anticipata dei due "gioielli", tra i più richiesti in questa sessione di mercato. Il 24enne svedese, in particolare, già escluso dalla lista dei convocati per la sfida col Sassuolo, è ai ferri corti con il club siciliano e ha espressamente richiesto la cessione. Zamparini chiede 5 milioni, Toro e Atalanta sarebbero disposti ad offrirne circa 3, al massimo 3,5 con l'aggiunta di qualche bonus.

Per il Toro sarebbe un'alternativa al sempre presente Benassi, mentre l'Atalanta avrebbe individuato in Hiljemark il sostituto ideale di Gagliardini. Per quel che riguarda il 23enne Goldaniga non sono ancora pervenute offerte, ma è una pista che va tenuta monitorata fino agli ultimi giorni di mercato, pronta a scaldarsi qualora dovessero sfumare gli obiettivi principali. Va detto che le primissime scelte di Cairo e Petrachi erano e restano Jozo Simunovic, difensore centrale del Celtic già seguito a lungo in estate e sfumato l'ultimo giorno di mercato a causa delle non convincenti condizioni fisiche del giocatore, e Lucas Castro, centrocampista del Chievo particolarmente apprezzato da Mihajlovic per le sue caratteristiche tecniche, ma anche per la sua duttilità, ma i due calciatori del Palermo sembrerebbero le prime alternative. L'Atalanta, invece, dopo aver temporaneamente bloccato la cessione di Grassi all'Empoli (a centrocampo la coperta è corta), segue con attenzione anche Bryan Cristante, ex giocatore del Milan, ora in forza al Pescara ma di proprietà del Benfica. (M.P.)