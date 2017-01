I tifosi del Marsiglia rinnegano Drogba: «Tornatene in Cina»

MARSIGLIA - Tempi nuovi per il calcio, con calciatori 'globetrotters' e i milioni cinesi a sconvolgere equilibri antichi. Ma in questo pallone globalizzato c'è una componente che più degli altri resta fedele a se stessa e alle tradizioni, ancorata ai propri colori e a valori antichi: i tifosi. Come quelli dell'Olympique Marsiglia, per i quali Didier Drogba era un idolo. Ora l'ivoriano svincolato è in cerca di squadra, e dopo essere stato accostato ai brasiliani del Corinthians aveva lui stesso espresso il desiderio di ritornare a giocare al 'Velodrome'. Un desiderio subito rispedito al mittente dal popolo marsigliese, che ha fatto capire chiaramente cosa ne pensa durante la recente sfida contro il Monaco. All'attaccante è stato infatti dedicato uno striscione piuttosto esplicito: «Drogba, smetti di dire che ti piace l'OM. Tu guadagni in un mese quello che noi non avremo mai in una vita. Non fare il piagnucolone e torna in Cina».

TUTTO SUL CALCIOMERCATO