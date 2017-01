Il Real verso la resa: pronto André Silva se la Juventus blocca Dybala

MADRID - Se non tutti credono che il battito d’ali di una farfalla possa provocare un uragano dall’altra parte del mondo, le mosse della Juventus andranno invece di certo a condizionare il mercato del Real Madrid. E viceversa. Già, perché alla 'casa blanca' il presidente Florentino Perez sta iniziando a rendersi conto che difficilmente in estate riuscirà a strappare Dybala ai bianconeri. A Torino anzi è tutto pronto per il rinnovo e la cessione dela 'Joya' non è prevista, almeno non nell'immediato futuro. Ecco allora che a Madrid stanno studiando un 'piano B' e la soluzione individuata sarebbe decisamente 'low cost' rispetto a quella che portava all'argentino: il Real, secondo gli spagnoli del 'Mundo Deportivo', virerà su André Silva. Il prolifico 21enne attaccante del Porto (11 reti in 24 gare più le 4 segnate in 5 presenze col Portogallo), accostato nel recente passato anche al club piemontese, è tra l'altro rappresentato dal potente Jorge Mendes che cura anche gli interessi di Cristiano Ronaldo. E proprio CR7, che avrebbe in Dybala un potenziale concorrente in termini di protagonismo, sarebbe uno degli sponsor principali del suo connazionale all'interno dello spogliatoio di Zinedine Zidane. Uno spogliatoio dove non sembra invece esserci più lo spazio necessario per Alvaro Morata, destinato probabilmente a tornare a lavorare con il suo vecchio maestro Antonio Conte al Chelsea. Tornando a Silva però, il problema è che il Real non può operare in questa finestra di mercato invernale a causa della sanzione Fifa, a differenza dei ricchi club della Premier League che potrebbero soffiarglielo già a gennaio. Decisivi in questo senso potrebbero risultare gli ottimi rapporti con Mendes, al quale Florentino Perez avrebbe chiesto di bloccare la cessione del suo assistito fino a giugno.

ECCO PERCHE' NON BISOGNA VENDERE DYBALA