Il Torino in pressing sul difensore Elez

TORINO - Il Torino avrebbe avviato i contatti per prelevare Josip Elez dal Rijeka. Il difensore classe 1994 è attualmente in prestito in Croazia dalla Lazio, squadra dove ha finito il percorso delle giovanili, ma con la quale non ha mai esordito. Elez ha già esperienza nel campionato italiano avendo giocato 15 partite in Serie B con il Grosseto nella stagione 2014/2015. Il difensore 22enne, 190 centimetri per 87 chili di peso, negli ultimi anni ha continuato a girare per le squadre in prestito: prima all'Honved in Ungheria, poi all'Aarhus in Danimarca e adesso al Rijeka in Croazia, suo paese natale.

