«Allegri si avvicina all'Arsenal. Decisione entro marzo»

TORINO - «Allegri si avvicina sempre di più all'Arsenal». In Inghilterra sono sicuri: il tecnico della Juve è il candidato numero uno alla panchina dei Gunners. Secondo il Sun, infatti, Wenger sta per lasciare la guida della squadra dopo 21 anni. Gli agenti di Max sarebbero già in contatto con la dirigenza del club inglese. L'allenatore è chiamato a prendere una decisione entro marzo. Il tabloid parla di rapporti non ottimali tra il tecnico e qualcuna delle stelle della Juve, motivo in più per pensare all'addio. Inoltre Allegri è convinto di poter vincere con l'Arsenal anche grazie alle sue conoscenze tattiche. In caso di addio a Torino arriverebbe Paulo Sousa.

ALLEGRI: «UNITI VERSO LA LEGGENDA»

LA JUVE: «RESTA» - Questo è quello che scrivono in Inghilterra. Apparentemente senza prendere in considerazione le parole di Marotta, che anche in una recente intervista ha dichiarato: «Il futuro della panchina della Juve? Ne parlano solo i media. Allegri è al terzo anno con noi: è un allenatore vincente e non capisco come si possa pensare che ci sia la necessità di cambiare».

RANIERI: «ALLEGRI IN PREMIER...»