L'Arsenal alza il muro sul calciomercato della Juve: Sanchez non è in vendita

TORINO - «Devono dimenticarsi Alexis Sanchez». Immaginiamo anche un pugno sbattuto sul tavolo del calciomercato da Arsene Wenger, per dare un po' più di romanticismo a queste inumane trattative. L'Arsenal, scrivono gli inglesi del Mirror, sta facendo di tutto per trattenere l'attaccante a Londra. Dei suoi scatti d'ira legati alla sua situazione di mercato ne abbiamo parlato diversi link fa. L'aggiornamento di oggi riguarda il muro attorno ai Gunners (provate a tradurlo su Translator, così per farvi tornare la battuta/metafora) costruito per fermare l'avanzata della Juve. Sì, proprio la Juve. In Italia queste voci non trovano conferma, anzi risulta che sia proprio il club inglese a cercare di inserire Pjanic nella trattativa, preso atto che il cileno sembra chiudere all'ipotesi di rinnovo: «La Juve ha offerto soldi e Pjanic per Sanchez. Un'operazione complessiva da 70 milioni di euro, gli italiani sono convinti avere in tasca il sì del giocatore». Ma, come detto, le indiscrezioni da Torino non coincidono con i rumors inglesi. Wenger sta lavorando sul rinnovo di contratto per Alexis Sanchez, per un'offerta da capogiro che sfiora i 10 milioni l'anno. Nulla a che vedere con quello che propongono dalla Cina ma l'ex attaccante dell'Udinese ha voglia di tornare in serie A. Stessi colori, bianconero, squadra diversa. La Juve.

