Il calciomercato Juventus porta ad Armani: «Se arriveranno offerte, deciderò»

ROMA - Franco Armani entra prepotentemente nel calciomercato della Juventus. Il forte portiere dell'Atletico Nacional è infatti dato in partenza dal cub colombiano, esseno entrato nel mirino di tante big sia in Sudamerica che in Europa; tra queste il Boca Juniors e appunto, come anticipato nei giorni scorsi, la Juve. "Quelle sulla mia presunta partenza sono solo voci - ha detto Armani intervistato da Radio Caracol -. La mia testa è nell'Atletico Nacional. Se arriverà un'offerta dalla Juventus, come si sta scrivendo, verrà presa una decisione". Secondo la stampa, l'estremo difensore dovrebbe sostanzialmente scegliere se essere titolare indiscusso in Argentina o partire da riserva all'indiscusso numero uno juventino Gigi Buffon.

COLOMBIA - Armani, classe 1986, ha giocato sempre in club argentini prima di passare all'Atletico Nacional, in cui gioca dal 2010. Qui il calciatore si è anche aggiudicato la Copa Libertadores 2016, battendo gli ecuadoriani dell'Independiente del Valle, e conquistando il diritto di partecipare al Mondiale per Club poi vinto dal Real Madrid di Cristiano Ronaldo.

Armani, nato in Argentina, non ha mai giocato con la Seleccion albiceleste, e si è detto disponibile ad essere preso in considerazione dal ct Pekerman per essere convocato nella Nazionale della Colombia.