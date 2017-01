Passo avanti nel calciomercato del Torino: Castro più vicino

TORINO - Sarebbe alla stretta finale la trattativa di calciomercato tra il Torino e il Chievo per il passaggio in granata di Lucas Castro. L'argentino, 27 anni, è da giorni uno dei principali obiettivi per rinforzare il centrocampo della squadra di Mihajlovic. Nel Chievo quest'anno ha giocato 18 partite in campionato, con 2 reti all'attivo. La richiesta del club veneto sarebbe di 8,5 milioni, ma il presidente del Torino Urbano Cairo vorrebbe restare sotto i 7. La società granata, nel frattempo, ha definito due operazioni in uscita, cedendo in prestito l'attaccante Diop al Modena e il portiere Alfred Gomis alla Salernitana.