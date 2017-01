Sousa: «Kalinic dà sempre tutto per la Fiorentina»

L'allenatore: «E' una gioia per un tecnico allenare e convivere con persone molto speciali come lui» twitta

FIRENZE - Tutto pronto per la sfida di domani al Bentegodi. Sousa pensa alla partita, ma esprime la sua ammirazione verso Kalinic. Queste le sue parole: "Kalinic mi ha sempre dimostrato, con l'atteggiamento che ha negli allenamenti e in campo, che lui dà il mille per mille per la Fiorentina. E' una gioia per un tecnico allenare e convivere con persone molto speciali come lui".

MANTENIAMO LIVELLI ALTI - "Dopo un anno e mezzo conosciamo le qualità tecnico-tattiche e di mentalità di questa squadra. Dal primo giorno cerco di migliorarla in ogni componente, soprattutto a livello caratteriale. Cerco di spingerli perchè possono e devono migliorare da questo punto di vista. Certo, la partita vinta contro la Juventus è quasi una doppia vittoria per la gioia indescrivibile di tutta la famiglia viola, ma anche perchè domenica si è capito che questa squadra, con la spinta dei nostri tifosi, può arrivare a livelli competitivi, di gioco, di intensità e di voglia di vincere, straordinari. Insieme con questa spinta possiamo e dobbiamo mantenere questi livelli".

LA GARA COL CHIEVO - "Il Chievo ha le sue dinamiche e i suoi principi ben chiari visto che ha lo stesso allenatore da tre anni. I giocatori sanno benissimo cosa fanno, i concetti sono molto chiari, lo fanno con grossa continuità, determinazione, convinzione. Ogni gara che abbiamo giocato contro di loro è sempre stata difficile, però come ho detto dopo la gara contro la Juventus, se noi tutti manteniamo i livelli avuti domenica scorsa, sicuramente ci avviciniamo sempre di più alle vittorie".