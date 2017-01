Juve, occhi sulla Premier. Sanchez un pallino, Aguero un’idea

TORINO - Sergio Aguero non è l’unico talento della Premier League in grado di accendere entusiasmi e favorire riflessioni nell’ambiente juventino. El Kun è infatti in buona compagnia di un altro attaccante di categoria, da tempo finito nel mirino dei dirigenti bianconeri: vale a dire, quell’Alexis Sanchez che già nel 2011 era stato ad un passo dal trasferimento a Torino (il club bianconero fu però in extremis beffato dal Barcellona, che arrivò a versare 26 milioni di euro più 11,5 di bonus nelle casse dell’Udinese). Ebbene, i recenti “problemucci” legati al rinnovo di contratto dell’attaccante cileno (quello in essere, scadrà nel 2018) alimentano le speranze dei top club europei decisi ad alzare sempre di più l’asticella, Juventus compresa.

Sostituto Juventus che appunto si ritroverà, a giugno, nelle condizioni di metter mano al suo reparto offensivo considerando che verosimilmente (stando a quanto già trapela) Mario Mandzukic saluterà la compagnia per approdare in una nuova squadra nella quale non debba svolgere il ruolo di comprimario - rispetto a Paulo Dybala e Gonzalo Higuain, nello specifico -; oppure cedendo alle lusinghe di una società “esotica”. Insomma, dicendo sì alle mostruose offerte già ricevute dalla Cina e, almeno per ora, rispedite garbatamente al mittente. Ecco perché, insomma, l’opzione Sanchez (così come quella Aguero) diventa d’attualità.

