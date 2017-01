Dybala, Marotta: «No timori sul rinnovo, avrà il contratto che merita»

L'ad della Juventus spiega che non ci sono problemi per la "Joya" argentina: «Ha un contratto lungo». Poi sul mercato: «Forse abbiamo perso solidità» twitta

TORINO - "Rinnovo di Dybala colpo di mercato? No, perché non c’era nessun timore sul suo rinnovo", lo dice Marotta, intervistato a proposito dei programmi della Juventus per assicurarsi ancora a lungo le prestazioni del talento argentino che molti top club, primo tra tutti il Real Madrid, hanno messo nel mirino in caso di possibile divorzio. Per l'amministratore delegato della Juve, la Joya "ha un contratto lungo, volevamo solo adeguare il suo contratto ai livelli dei giocatori della sua caratura".

JUVE-DYBALA, RINNOVO FINO AL 2021 VICINO

MERCATO - Rispetto ai movimenti di calciomercato mirati a dare al tecnico Allegri un'ossatura forte per giocarsi al meglio ogni chance in Champions League, l'ad juventino ha ammesso: "Abbiamo ultimamente agito per alzare la qualità, anche se forse ammetto che si sia persa un po’ di solidità: stiamo cercando la quadratura in un settore, quello del centrocampo, dove comunque non è facile assorbire in poco tempo la partenza di tre giocatori come Pirlo, Vidal e Pogba."