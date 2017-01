Evra aspetta la Premier. Bentancur subito alla Juventus? Il Boca alza il prezzo

TORINO - Patrice Evra, il pensatore. E’ ancora lì, in uscita dalla Juventus, a decidere dove andare. Il Lione si è aggiunto alle pretendenti, dopo lo Schalke. Il Crystal Palace gli ha fatto l’offerta economicamente non all’altezza di quanto guadagna a Torino ma con la possibilità di spalmare lo stipendio allungando il contratto (che in bianconero scade a giugno). La realtà è che il francese vorrebbe davvero ritornare in Premier, la sua meta preferita, ma tira ancora alle lunghe perché spera che esca qualcosa di meglio rispetto al Crystal Palace. Comunque, la Juve da tempo fa a meno del terzino sinistro, tanto che il vice Alex Sandro è diventato Kwadwo Asamoah, e con ottimi risultati. E Sead Kolasinac è l'obiettivo, subito o per giugno a parametro zero visto che il bosniaco dello Schalke è in regime di svincolo.





A CENTROCAMPO - Nel mezzo, con il nuovo modulo utilizzato da Allegri, il 4-2-3-1 dei big insieme appassionatamente visto con la Lazio, non sembra esserci una priorità. L’ad Beppe Marotta ha spiegato la strategia, prima del match con i biancocelesti vinto 2-0: «Abbiamo agito nel mercato ed in quello precedente alzando il livello di qualità, forse la maggiore degli ultimi sei anni. Abbiamo magari perso in solidità, cosa che avevamo negli ultimi anni. Ora cerchiamo la quadratura a centrocampo, non è facile perdere quasi in contemporanea Pirlo, Vidal e Pogba. Vogliamo e cerchiamo di avvicinarci ad un centrocampo del genere». Inserendo per bene Tomas Rincon e chissà, un nuovo acquisto: si tengono caldi i nomi di Tolisso e Luiz Gustavo (chiesti in prestito) ma sono entrambi difficili, adesso. La soluzione d’emergenza è in Sudamerica dove l’altro “grinta”, Rodrigo Bentancur, ha pareggiato con il suo Uruguay il “derby” con l’Argentina nel Sub20. La partita è finita 3-3 con tante botte e con il centrocampista del Boca e prossimo bianconero espulso dopo due falli da “duro”. Marotta vorrebbe portarlo a Torino dopo la manifestazione, anticipando l’acquisto. Il Boca del presidente Daniel Angelici però continua a fare resistenza. E alza il prezzo: vuole 2-3 milioni oltre ai 9 pattuiti per anticipare l’addio.