«La Juve pesca in Francia per un calciomercato stellare». Ecco i nomi

TORINO - Da Michele Platini a Zinedine Zidane, fino a David Trezeguet e Patrice Evra. C'è sempre stato un certo feeling tra la 'sabauda' Juventus e la Francia. E secondo i transalpini di 'Foot Mercato' è proprio Oltralpe che i campioni d'Italia vogliono andare a pescare per il mercato stellare programmato per l'estate. Sei i nomi che figurano sulla lista di Marotta e Paratici: alcuni sono già noti, come quelli del 'sogno' Marco Verratti e di Corentin Tolisso, altri rappresentano nuove idee che potrebbero però prendere forma e assumere le sembianze di obiettivi reali con il corso delle settimane.

EVRA STA BLOCCANDO IL MERCATO DELLA JUVE

CACCIA AL REGISTA - Non è un mistero che la Juventus cerchi un regista per colmare il vuoto lasciato da Pirlo, missione non del tutto centrata con l'arrivo di Pjanic. Ecco così che oltre al 24enne del Paris Saint-Germain e al 22enne del Lione, gli uomini di mercato bianconeri hanno individuato un nuovo profilo: si tratta di Tiemoué Bakayoko, centrocampista di origine ivoriana classe 1994. Un giovane dal prezzo ancora accessibile (circa 8 milioni la valutazione) ma già grande protagonista nel Monaco capolista del campionato francese, con cui ha collezionato in questa stagione 18 presenze condite anche da 2 reti e un assist (a cui vanno aggiunti i 9 gettoni totalizzati in Champions League tra preliminari e fase a gironi). Altro elemento che agisce nel cuore della mediana e monitorato dalla Juventus è poi il più esperto Blaise Matuidi del Psg, calciatore già 'fatto' visti i suoi 29 anni (20 presenze e 2 assist in campionato oltre alle 6 gare giocate in Champions con 2 gol e un assist all'attivo) ma anche più caro (30 milioni la valutazione) e meno abbordabile, considerando che i parigini non sono certo un club cha ha bisogno di monetizzare.

IL NOME NUOVO PER LA JUVE? ECCOLO

FANTASIA E GOL - Nel multietnico Paris Saint-Germain di Emery c'è poi un altro calciatore che piace alla Juventus, ex golden boy del calcio francese e ora 21enne: Adrien Rabiot. Fisico alla Pogba (189 centimetri), in questi anni ha faticato a prendersi quel ruolo di protagonista assoluto sognato fin da quando cresceva nel vivaio del club con cui quest'anno ha giocato 13 partite (con una rete e due passaggi vincenti) in campionato e 3 (con un assist) in Champions e la sua valutazione è di circa 12 milioni. E in mezzo a tutti questi centrocampisti poi, 'Foot Mercato' fa anche il nome di un attaccante che già nei giorni scorsi è stato accostato alla Juventus che si è infatuata di lui durante la doppia sfida nel girone di Champions League contro l'Olympique Lione: Alexandre Lacazette il cui prezzo è lievitato però gol dopo gol, fino ad arrivare ad aggirarsi sui 40 milioni. Di origine guadalupense, il centravanti della nazionale francese è uno dei protagonisti assoluti della Ligue 1 dall'alto delle 15 reti (e un assist) segnate in 15 presenze, a cui va aggiunto quello realizzato nelle 4 gare di Champions in cui è sceso in campo. Certo, al momento con Dybala, Higuain, Mandzukic e Pjaca il reparto offensivo è da considerarsi al completo, ma per un club come la Juventus è vietato fermarsi e da qui all'estate tante sono le cose che potrebbero succedere. E nel calciomercato cinque mesi sono un'eternità.