Idea calciomercato da Roma: la Juve su Keita

TORINO - Un’alternativa per il presente, un investimento per il futuro. La Juventus, secondo Sky Sport, starebbe valutando il profilo di Keita. L’attaccante senegalese, attualmente impegnato in Coppa d’Africa e in scadenza nel 2018, non dovrebbe rinnovare il contratto con la Lazio e continuerebbe inoltre a essere un forte obiettivo del Milan. Nessuna trattativa in corso, solo un’ipotesi. Anche perché i rapporti non idilliaci – non è un mistero – tra Agnelli e Lotito non aiutano. Due modi diversi di gestire il calcio che dal 2013 in poi hanno portato a un incremento di botta e risposta tra i massimi dirigenti dei due club. Come successe per il teatro della Supercoppa di quell’anno, con Lotito che voleva giocare a Pechino e Agnelli che si opponeva. E poi c’è anche da considerare che gli esterni che fanno gola alla Juventus sono sempre Berardi (a giugno sarà la volta buona?), Bernardeschi e Sanchez.

