Dani Alves? Lichtsteiner? Occhio a Spinazzola: la Juventus pensa a riprenderlo

TORINO - Leonardo Spinazzola è uno dei gioielli dell’Atalanta che Gian Piero Gasperini sta facendo letteralmente… volare. Il difensore-centrocampista-jolly esterno, 23 anni, è una rivelazione del campionato. Ha svoltato, compiendo quel salto di qualità che gli ha consegnato il ruolo di titolare nei nerazzurri. Gran fisico, spinta e senso tattico: ecco l’idea giusta per la Juventus. Che tra l’altro è proprietaria del cartellino del giocatore in prestito a Bergamo (con diritto di controriscatto, insomma ne controlla il futuro). Le parti in causa ne hanno parlato, anche con l’agente Davide Lippi che spiega: «Con la Juve è stato protagonista anche al Viareggio, poi è andato in giro a farsi le ossa - le sue parole a tuttojuve -. E ha trovato il ruolo, esterno di fascia basso, con la difesa a 3 o a 5. Ha un contratto biennale con l’Atalanta ma un pensiero sul ritorno alla Juventus a gennaio c’è. Vediamo, mancano alcuni giorni al termine del mercato». E anche squadre di livello europeo si stanno interessando al ragazzo. Insomma, la valutazione è in costante salita. Dani Alves, Lichtsteiner? Occhio a Spinazzola...