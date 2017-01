Calciomercato, in Spagna: «Fabregas triste. Juve, Inter e Milan su di lui»

LONDRA (Inghilterra) - Cesc Fabregas non è contento, medita di lasciare il Chelsea e ci sono tre club italiani, Juventus, Inter e Milan, interessatissimi alla situazione per provare a mettere le mani sul calciatore la prossima estate. Lo riporta la testata spagnola Fichajes, che cita un'intervista alla tv ufficiale del club di Stamford Bridge in cui lo stesso calciatore catalano spiega il suo rammaric per non essere nei piani di Antonio Conte: "Il calcio è la mia vita e quando non gioco sono triste perché non posso divertirmi. Anche se mi rende felice vedere che la squadra sta facendo un buon lavoro. Ogni volta che sono in campo mi impegno per dare il massimo di me stesso. Provo a lavorare per dimostrare all'allenatore che merito di giocare."

ESTATE - Lo stato d'animo di Fabregas, spiegano i giornalisti spagnoli, è un campanello d'allarme positivo per le big italiane che da tempo hanno messo gli occhi sul centrocampista ex Arsenal e Barcellona; un possibile trasferimento può verificarsi però soltanto a fine stagione, poiché Conte non vuole portare troppi stravolgimenti alla sua rosa in questo momento favorevole di stagione, e comunque con una cifra non inferiore a 25-30 miliioni di euro.

