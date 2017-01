Calciomercato Ascoli, Slivka in prestito dalla Juventus

ASCOLI -Nuovo arrivo per l'Ascoli, che si è aggiudicato il centrocampista classe 1995 Slivka, in prestito dalla Juventus: "L’Ascoli Picchio FC 1898 S.p.A. comunica di aver acquisito dalla Juventus fino al 30 giugno 2017 con opzione e contro opzione le prestazioni sportive del centrocampista Vykintas Slivka.

Slivka è nato il 29 aprile 1995 in Lituania, a Panev?žys; fisico possente, 190 cm per 84 Kg, è dotato di buona visione di gioco, può ricoprire il ruolo di regista o quello di trequartista, unendo la fisicità alla tecnica".

CALCIOMERCATO

CARRIERA - E' cresciuto nel settore giovanile della squadra della sua città, l’Ekranas, dove resta fino all’età di 17 per poi passare a titolo definitivo alla Juventus. Nella Primavera bianconera, ha vinto Coppa Italia e Supercoppa di categoria per poi fare una breve esperienza nel Modena. Nel febbraio 2015 si trasferisce in prestito agli sloveni del Gorica. Nel 2015/2016 si trasferisce in prestito al Den Bosch, Eerste Divisie olandese. Slivka indosserà la maglia n. 44.

