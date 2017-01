Ciao Niang, assalto calciomercato del Milan su Ocampos

TORINO -Mbaye Niang è un giocatore del Watford. Nella giornata di ieri c'è stata una decisa accelerazione, a fronte della volontà del francese, sempre più decisa col passare delle ore. Niang ha fatto sapere: 1) di non voler restare un minuto in più al Milan per il rapporto ormai deteriorato con Montella e con l'ambiente; 2) di non voler restare in Italia, perché dopo le esperienze al Milan e al Genoa, ritiene chiusa la sua avventura in questo campionato e perché i motivi che hanno portato alla rottura con il Milan si riproporrebbero anche in altri club italiani; 3) di non voler andar via in prestito, per evitare tra sei mesi di ritrovarsi punto e a capo; 4) di cercare una squadra in Premier, campionato più adatto alle sue caratteristiche.

La soluzione Ecco perché già nella mattinata di ieri il nome del Watford è stato il più gettonato. Niang ha poi lasciato l'Hotel ME di Milano quando ha capito che il più era fatto. Oggi sarà in Inghilterra per le visite mediche, dopodiché dovrebbe esserci l'annuncio ufficiale. L'accordo tra Milan e Watford è stato trovato sulla base del prestito con diritto di riscatto: 700 mila euro subito e altri 18 milioni a giugno. Dovrà essere lui, ora, a convincere il Watford, con le sue prestazioni, a esercitare il riscatto a giugno. Pare che anche i cinesi abbiano dato l’ok, ma l'impressione è che siano sempre meno vicini alla squadra e alla società, al di là di quello che potrà accadere da qui al 4 marzo, ennesima data individuata per il presunto closing.

Ocampos vive Anche se è saltato l'ipotizzato scambio con Niang, Ocampos resta un obiettivo del Milan per rafforzare l'attacco orfano, dopo Luiz Adriano, anche del francese. Per lui, come per Lazovic, altro giocatore del Genoa che a Montella non dispiace, si sta trattando sulla base di un prestito secco, non avendo il Milan a disposizione soldi per un acquisto o anche solo per un prestito con diritto di riscatto. In ogni caso, Deulofeu potrebbe non essere l'unico arrivo invernale.