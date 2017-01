Juve: Kolasinac, Luiz Gustavo, Bentancur e l’idea Quaison

TORINO - Juve, non soltanto Kolasinac per sostituire Evra. Si pensa anche al centrocampo. Continuano i contatti per Luiz Gustavo, che però il Wolfsburg non intende cedere in prestito (la richiesta è 15 milioni più 3 di bonus). Crescono, invece, le chance di Rodrigo Bentancur, gioiellino uruguaiano prenotato per l’estate. I contatti tra Juventus e Boca Juniors sono quotidiani. Gli argentini chiedono un indennizzo (2,5 milioni da aggiungere al prezzo stabilito per l’estate: 10 milioni in tutto) per anticipare lo sbarco di Bentancur a metà febbraio, cioè alla fine del Sub 20. Il Boca ha già individuato l’erede (Montoya del Rosario Central) e dagli ambienti juventini filtra un cauto ottimismo. I bianconeri si sono informati anche col Palermo per Quaison (operazione per il futuro) e, dopo l’acquisto di Orsolini, continuano a rafforzare l’asse con l’Ascoli: nelle Marche vanno anche Slivka e Tamba.

UFFICIALE: EVRA È DEL MARSIGLIA