Toro, un mercoledì da cancellare! Restano Donsah e Castro

TORINO - Meno male che ieri a Torino la temperatura si è inaspettatamente alzata perché nel corso del pomeriggio è caduta una doccia gelata sul Toro e precisamente sui sogni di Mihajlovic: lo svedese Hjliemark ha deciso che vestirà la maglia del Genoa per cui lascia Palermo non per finire alla Dynamo Mosca o al Torino. Il club granata sembrava nella condizione di poterla spuntare con uno sforzo ma invece lo spunto finale l’ha piazzato il patron rossoblù Preziosi. Ma il mercoledì è diventato “nero” dopo che pure l’islandese Bjarnason ha firmato per l’Aston Villa (metà classifica della Championship, ovvero la serie B inglese) dove ha firmato un contratto triennale che lo ha spinto a lasciare il campionato elvetico e sfilarsi la maglia del Basilea. Dunque al momento restano sulla piazza solo due obiettivi sui quali il Torino sta lavorando ormai da settimane per la mediana: l’argentino Castro del Chievo e il ghanese Donsah del Bologna. Il problema è che al momento nè la società veneta, nè quella emiliana hanno intenzione di scendere dalla valutazione che hanno deciso di dare ai propri giocatori. E allora come spesso accade in questa finestra di mercato invernale, è molto probabile che la soluzione possa concretizzarsi sullo scadere del gong, anche se ridursi all’ultimo momento significherebbe rischiare di non riuscire a dare al tecnico serbo ciò di cui ha bisogno per rinforzare un centrocampo che ha dimostrato di non essere all’altezza del compito che l’allenatore ha dato.

Intanto sempre per quanto riguarda il centrocampo, è praticamente fatta per il passaggio di Giuseppe Vives dal Torino alla Pro Vercelli, dove il regista campano resterà anche la prossima stagione, grazie al nuovo contratto biennale che si appresta a firmare con la società piemontese alla ricerca di un uomo di esperto, in grado di guidare per mano il gruppo di ragazzini allenati da Moreno Longo. Da verificare invece la posizione del giovane svedese Gustafson cui Mihajlovic ha dato davvero poche opportunità per mettersi in mostra. Se dovesse concretizzarsi una possibilità di prestito in serie B in una squadra ambiziosa ecco che lo scandinavo potrebbe anche cambiare casacca per questa seconda parte della stagione in cui cercare di dare un senso compiuto a questo primo anno italiano.

ZAPPACOSTA FERMO 15-20 GIORNI